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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٤٠ ص

أماني: نتنياهو سيفقد الأمل في ترامب و بعض الدول لا تريد سوريا آمنة

أماني: نتنياهو سيفقد الأمل في ترامب و بعض الدول لا تريد سوريا آمنة

سفير إيران في لبنان أشار إلى أن "نتنياهو يعتقد أن ترامب يضحي من أجله أكثر من بايدن، لكنه مخطئ"، وأكد: "نتنياهو سيفقد الأمل في ترامب قريبًا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال مجتبي أماني، سفير إيران في لبنان، مشيرًا إلى عقد اجتماع للدول الإسلامية في جدة: "نتوقع من الدول العربية، وخاصة الدول الإسلامية، أن لا تكتفي بإدانة الجرائم التي تُرتكب، بل يجب أن تتخذ مواقف أقوى".

كما أضاف حول إجراءات الكيان الصهيوني داخل سوريا كدولة عربية مسلمة، أنه من الضروري أن تتخذ هذه الدول الإسلامية موقفًا أقوى.

وأضاف: "بالنظر إلى الوضع الحالي في سوريا والتدخلات التي تحدث الآن من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فإن بعض الدول العربية ليست مهتمة كثيرًا بسوريا آمنة".

/انتهى/

رمز الخبر 1955312

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