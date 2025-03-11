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١١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٢٦ م

بزشكيان موجها خطابه لترامب: لن نتفاوض وافعل ما تشاء

بزشكيان موجها خطابه لترامب: لن نتفاوض وافعل ما تشاء

أشار الرئيس الايراني إلى الموقف المخجل الذي تعرض له رئيس اوكرانيا خلال لقائه الرئيس الامريكي ترامب، مؤكدا ان ايران لن تتفاوض إلا بعزة وكرامة وليفعل ترامب ما يشاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرىيس الايراني، مسعود بزشكيان اكد ان ايران تريد علاقات جيدة مع العالم ولا تريد ايا صراع او جدل مع أحد.

واكد انه ليس على ايران ان تتنازل او تتخلى عن مصالحها من أجل أحد مستشهد بالقول نموت ولا نقبل بالتخلي عن عزتنا وكرامتنا. نجلس ونتحدث بعزة وكرامة اما التهديد فلا يجدي نفعا، مشيرا إلى ما تعرض له رئيس اوكرانيا خلال اللقاء مع ترامب، مؤكدا انه فعلا مخجل.

واضاف: ما هذا كيف يأتي شخص ويتصرف هكذا لا يقبل ان يأتي شخص ويعطي الأوامر لا تفعل هذا ولا تفعل ذاك ونحن نقوم بهذا، وتابع: " انا لن أاتي لأتحدث معك وأفعل ما تشاء.

رمز الخبر 1955438

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