بزشكيان موجها خطابه لترامب: لن نتفاوض وافعل ما تشاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرىيس الايراني، مسعود بزشكيان اكد ان ايران تريد علاقات جيدة مع العالم ولا تريد ايا صراع او جدل مع أحد.

واكد انه ليس على ايران ان تتنازل او تتخلى عن مصالحها من أجل أحد مستشهد بالقول نموت ولا نقبل بالتخلي عن عزتنا وكرامتنا. نجلس ونتحدث بعزة وكرامة اما التهديد فلا يجدي نفعا، مشيرا إلى ما تعرض له رئيس اوكرانيا خلال اللقاء مع ترامب، مؤكدا انه فعلا مخجل.

واضاف: ما هذا كيف يأتي شخص ويتصرف هكذا لا يقبل ان يأتي شخص ويعطي الأوامر لا تفعل هذا ولا تفعل ذاك ونحن نقوم بهذا، وتابع: " انا لن أاتي لأتحدث معك وأفعل ما تشاء.