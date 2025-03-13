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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٢٣ م

رئيس الجمهورية يزور مناطق جنوب شرق محافظة طهران

رئيس الجمهورية يزور مناطق جنوب شرق محافظة طهران

قام رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الخميس بزيارة مناطق جنوب شرق محافظة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اطار جولته على محافظة طهران، وصل الرئيس الإيراني اليوم الخميس الى مدينة قرجك جنوبي شرق المحافظة.

ومن المقرر ان يزور الرئيس بزشكيان ايضا مدن باكدشت وورامين وبيشوا بجنوب شرق طهران لتفقد وحدات انتاجية وصناعية واقتصادية.

وسيرعى حفل افتتاح عدة مشاريع عبر الفيديوكونفرانس خلال هذه الزيارة.

وهذه الجولة الرابعة لزيارته مدن محافظة طهران. وذلك ضمن جولاته العديدة على محافظات البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1955496
جواد ماستری فراهانی

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