عراقجي: على واشنطن رفع العقوبات ولن ندخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دافع وزير الخارجية ایراني، السيد عباس عراقجي خلال مقابلة صحفية له، عن المشاركة البناءة مع العالم على أساس المبادئ الأساسية "الشرف والحكمة والمصلحة"، وقال إنه في الأشهر الأولى من صدارته في وزارة الخارجية، بدا من الضروري اتخاذ خطوات ذات مغزى لمنع اندلاع حرب إقليمية شاملة واستخدام لغة خاصة بالحرب. وأضاف: "إن الحرب الشاملة لها لغتها ونبرتها الخاصة، والسياسة الخارجية للبلاد دخلت هذا المجال بسبب ظروف الحرب".

واوضح عراقجي: "لقد تم تدريبي كدبلوماسي على التفكير الوطني، وسوف أتحرك في هذا الاتجاه.. سأذهب وأقوم بواجبي أينما أعتقد أنه يخدم المصالح الوطنية للبلاد، اما يكون في نيويورك أو كابول أو بيروت."

وفي معرض شرحه لرد إيران على سياسة الضغط التي ينتهجها ترامب، يقول عراقجي: "إذا دخلنا في مفاوضات في ظل فرض الطرف الآخر أقصى قدر من الضغط، فإننا سنكون قد دخلنا المفاوضات من موقع الضعف ولن نحقق شيئا".

وأضاف: "إن الأمر لا يتعلق بالعناد أو المثالية، بل يتعلق بالخبرة. ويجب أن نثبت للطرف الآخر أن سياسة الضغط غير فعالة، حتى نتمكن بعد ذلك من العودة إلى نفس مستوى اللعب".

وتابع عراقجي: "إن استراتيجيتنا في الصبر لا تعتمد على الصبر السلبي، بل على الصبر الممزوج بالمبادرة.. نحن لا نتبع سياسة سلبية على الإطلاق، حيث نجلس ونراقب القرارات التي يتخذونها نيابة عنا؛ لا، بل لدينا حتى خطط وترتيبات للمفاوضات النووية المحتملة. المفاوضات التي تجري بشكل غير مباشر. تم إنشاء القناة في الدول الأوروبية الثلاث.. نحن نعمل مع السيد غروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك فكرة جديدة لحل القضايا التي ندرسها".

ويستذكر عراقجي وساطة الأوروبيين في مفاوضات الاتفاق النووي ويقول: "لقد لعب الأوروبيون دور الوسيط الجيد في الجولة الماضية، ويمكنهم أن يلعبوا دوراً جيداً الآن أيضاً..ونحن نواصل هذه المفاوضات مع الأوروبيين، وبالتوازي مع ذلك، نستمر في المشاورات الوثيقة مع روسيا والصين. ولكن في نهاية المطاف، يجب على أميركا أن ترفع العقوبات، ولكننا سندخل في مفاوضات مباشرة عندما نكون على قدم المساواة، خاليين من الضغوط والتهديدات، ونحن على ثقة من أن المصالح الوطنية للشعب سوف يتم تأمينها".

وأضاف: "يمكننا خفض التكاليف.. إنها ليست طريقة غريبة، بل حدثت مرارا وتكرارا عبر التاريخ. إن الدول التي لم تكن راغبة في التحدث مع بعضها البعض بشكل مباشر تحدثت بشكل غير مباشر. ومن ثم فإن التفاوض غير المباشر ممكن. ليس الأمر مستحيلاً، وهذا النموذج ليس مُعترضاً عليه حقاً. المهم هو أن تتوافر الرغبة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في ظل ظروف متساوية، ولا يهم شكله بعد الآن".

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