الصين: ندعم الحل الدبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ردها على سؤال أحد الصحفيين بشأن التوقعات من الاجتماع مع روسيا وإيران بشأن القضية النووية في طهران المقرر عقده غدا الجمعة، قالت ماو نينغ: "أصدرت بكين معلومات عن الاجتماع المقبل...الصين باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعضوا في خطة العمل الشاملة المشتركة، دعمت وتدعم دائما الحل المناسب للقضية النووية الإيرانية من خلال القنوات الدبلوماسية."

وأضافت أن "هذا الاجتماع يمثل أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الصين لتعزيز التواصل والتنسيق وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار والمفاوضات".

وأردفت ماو قائلة: "في ظل الظروف الحالية، نأمل أن تحافظ جميع الأطراف المعنية على الهدوء وتمارس ضبط النفس لمنع تصاعد التوترات والتوجه نحو المواجهة والحرب".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تأمل بصدق أن تتمكن جميع الأطراف من الالتقاء في منتصف الطريق وحل الشكوك من خلال بناء الثقة المستدامة، مما يجعل هذه الخطوة لاستئناف المحادثات حقيقة واقعة في أقرب وقت ممكن.

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