وزيرا خارجية ايران واذربيجان يجريان مباحثات هاتفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وجيحون بايراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، أجريا بعد ظهر اليوم (الأربعاء) مباحثات هاتفية بمبادرة من الجانب الأذربيجاني، حيث تباحثا حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وبعض القضايا الثنائية.

وأكد الجانبان خلال المباحثات على تعزيز العلاقات السياسية الثنائية، كما ناقشا توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، العبور، النقل، القضايا الحدودية، وتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن الزيارات المستقبلية لكبار المسؤولين في البلدين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال على استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنهج حسن الجوار وتعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان في مختلف المجالات.