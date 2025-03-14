رئيس وزراء العراق يعلن عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش في العراق

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد صرح السوداني بأن الشخص الذي تم القضاء عليه كان يُعتبر والي العراق وسوريا. وأكد أن العراقيين مستمرون في تحقيق انتصاراتهم ضد الجماعات الإرهابية، حيث تمكنت قوات جهاز المخابرات الوطني العراقي، بدعم وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من القضاء على "عبد الله مكي مصلح الرفيعي"، المعروف بلقب "أبو خديجة"، الذي كان يُعتبر أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.

وأضاف السوداني: "نهنئ العراق وشعبه وكل الأمم الساعية للسلام على هذا الإنجاز الأمني المهم".

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