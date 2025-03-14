  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٦:٥٠ م

رئيس وزراء العراق يعلن عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش في العراق

رئيس وزراء العراق يعلن عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش في العراق

أعلن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، عن مقتل نائب زعيم تنظيم داعش والمسؤول عن العمليات الخارجية للجماعة الإرهابية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد صرح السوداني بأن الشخص الذي تم القضاء عليه كان يُعتبر والي العراق وسوريا. وأكد أن العراقيين مستمرون في تحقيق انتصاراتهم ضد الجماعات الإرهابية، حيث تمكنت قوات جهاز المخابرات الوطني العراقي، بدعم وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من القضاء على "عبد الله مكي مصلح الرفيعي"، المعروف بلقب "أبو خديجة"، الذي كان يُعتبر أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.

وأضاف السوداني: "نهنئ العراق وشعبه وكل الأمم الساعية للسلام على هذا الإنجاز الأمني المهم".

/انتهى/

رمز الخبر 1955533
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات