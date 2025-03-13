لقاء دبلوماسي لحرس الحدود في محافظة كرمانشاه والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخل اللواء دلير فروزنده زبير الزيبري قائد المنطقة الأولى لحرس الحدود في جمهورية العراق بلادنا عبر معبر برويز خان الرسمي وسط استقبال رسمي من العميد كياست سبهري قائد حرس الحدود في محافظة كرمانشاه.

و أكد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز أمن الحدود المشتركة بين إيران والعراق، كما تمت مناقشة القضايا الحدودية الثنائية المتعلقة بالحدود المشتركة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، دعا قائد حرس الحدود في محافظة كرمانشاه إلى تعزيز قدرات ونجاح حرس الحدود في الجانبين والحفاظ على أمن حدود الجانبين.

وأكد العميد كياست سبهري على النضال الجاد بين الجانبين لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع وزيادة التفاعلات الحدودية وتبادل المعلومات التي يحتاجها البلدان لضمان أمن الحدود المستدام وزيادة مستوى التبادل التجاري.ك

كما أكد قائد المنطقة الأولى لحرس الحدود العراقي في هذا اللقاء على تعزيز هذه العلاقات من خلال الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى العلاقات والتواصل الجيد بين حرس حدود البلدين.

اعتبر اللواء الركن زبير الزيبري أن الهدف والواجب الرئيسي لحرس الحدود في البلدين هو ضمان الأمن الكامل للشريط الحدودي وراحة سكان الحدود من الجانبين.

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