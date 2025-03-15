مجمع التشخيص يعطي الضوء الأخضر للانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فإن ضرورة عضوية إيران في مجموعة العمل المالي، المرتبطة بالانضمام إلى لوائح "CFT" و"باليرمو"، قد تم التأكيد عليها من قبل العديد من الخبراء. ومع ذلك، فإن هذا الأمر قد تأخر خلال السنوات الأخيرة.

بعد أن صادق البرلمان الإيراني في دورته العاشرة على FATF، نشأت خلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وتم إحالة الموضوع حاليًا إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بناءً على توجيه من قائد الثورة. ومن بين اللوائح التي لا تزال عالقة هي "باليرمو" و"CFT"، والتي تم تكليف مجمع تشخيص مصلحة النظام بمراجعتها.

في هذا السياق، أشار السيد محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، إلى أنه إذا لم يتم التصديق على "CFT" و"باليرمو"، فإن العلاقات الاقتصادية للجمهورية الإسلامية ستعتمد على السوق السوداء. وأوضح أن لجنة مشتركة من اللجان السياسية والأمنية والاقتصادية والقضائية قد عقدت جلسات برئاسة آملی لاريجاني، وتم التصديق على هذه اللوائح، معربًا عن أمله في أن يتم التصديق عليها أيضًا في جلسة المجمع.

وأكد صدر أن تنفيذ هذه اللوائح لا يرتبط بتقويض المقاومة.

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