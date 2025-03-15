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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٠٢ ص

إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية بجهود 100 باحث إيراني

إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية بجهود 100 باحث إيراني

إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية مفتوحة المصدر في مركز المؤتمرات الدولية "رايزن" بهمة 100 شخص من الطلاب والباحثين بعد الدكتوراه والمطورين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُقيمت مراسم إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية مفتوحة المصدر في مركز المؤتمرات الدولية "رايزن"، حيث أعرب الدكتور هرمزي نجاد، مدير الشؤون البحثية في الجامعة ومدير مشروع المنصة، عن شكره لفريق تطوير هذه المنصة الذي يضم حوالي 100 شخص من الطلاب والباحثين بعد الدكتوراه والمطورين الذين انضموا إلينا من الجامعة.

وفي بداية المؤتمر، أشار هرمزي نجاد إلى أهمية هذا المشروع، مقدماً شكره الخاص لـ 15 من أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا بشكل مباشر في هذا المشروع. كما أعرب عن تقديره للدكتور أفشين، نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية، الذي كان له دور بارز في دعم هذا المجال.

وأكد هرمزي نجاد، الذي يدير الشؤون البحثية في الجامعة منذ ثماني سنوات، أن التركيز على مجال استراتيجي مثل الذكاء الاصطناعي لم يكن بهذا المستوى من قبل في البلاد. وأعرب عن تفاؤله بأن جميع الباحثين والأكاديميين والشركات المعنية في هذا المجال سيستفيدون بشكل كبير من هذه المنصة قريباً.
/انتهى/

رمز الخبر 1955543
یاسر المصری

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