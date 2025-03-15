صادرات النفط الإيراني تتم وفقًا لأكثر المعايير العالمية صرامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عباس اسدروز المتحدث باسم شركة محطات النفط الإيرانية اليوم السبت إن محطة خارك تتمتع بمكانة محورية في صادرات النفط الخام للبلاد، مشيرا إلى أن أكثر من 90 في المائة من النفط الخام الإيراني يتم تصديره إلى الأسواق العالمية من هذه المحطة.

وتابع: "يتم نقل النفط المنتج من حقول مختلفة في البلاد إلى خارك عبر خطوط الأنابيب البحرية، وبعد إجراء اختبارات كمية ونوعية مفصلة، يتم توريده وفقًا للمعايير الدولية".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة محطات النفط الإيرانية على الدور الرئيسي لمختبرات مراقبة الجودة، وأضاف: "تمتلك شركة محطات النفط الإيرانية أحد أعرق مراكز المختبرات في العالم، والذي يضمن من خلال استخدام المعدات المتطورة والتقنيات الحديثة دقة قياس جودة النفط الخام ومكثفات الغاز".

وتابع أسدروز: "هذا المختبر كجهة رسمية حاصلة على موافقات دولية سارية المفعول يقوم بمراقبة نوعية للنفط المصدر بشكل مستمر".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة محطات النفط الإيرانية أن النفط الخام الإيراني يخضع لإشراف دقيق من قبل خبراء ذوي خبرة في الصناعة من جميع مراحل الإنتاج حتى التصدير، وقال: "في محطة خارك، تتم العمليات باستخدام المعدات الحديثة والنهج القائمة على المعرفة لمنع أي شوائب وتسليم المنتج بأعلى جودة للزبائن".

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