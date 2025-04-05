خلال العام الماضي...55% من صادرات إيران إلى الولايات المتحدة كانت من المنتجات الغذائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان يوم الخميس الماضي زادت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من مختلف البلدان.

وتتراوح الزيادة في الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من 135 دولة، بما في ذلك إيران، بين 10 و99 في المائة. وتحدد الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بنسبة 67%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 39%، وتايوان بنسبة 90%، واليابان بنسبة 46%، والهند بنسبة 52%، وهكذا.

وقال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في غرفة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، روح الله لطيفي، في برنامج تلفزيوني حول إحصاءات صادرات البلاد: "خلال 11 شهراً من عام 1403الايراني، تم تصدير 9.4 مليون طن من الماشية والمنتجات الزراعية والمحاصيل والأطعمة بقيمة 7.566 مليار دولار إلى مختلف دول العالم".

وصرح قائلاً: "بلغت صادرات إيران إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 84 طنًا بقيمة 172,621 دولارًا. ويشير هذا الرقم إلى الصادرات المباشرة إلى الولايات المتحدة دون إرسالها إلى دول وسيطة، وقد شكلت المنتجات الغذائية أكثر من 55% منها".

وقال أيضاً بشأن استيراد السلع من الولايات المتحدة إلى البلاد: "بلغت كمية السلع المستوردة من الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها نحو 1431 طناً بقيمة 93 مليوناً و684 ألفاً و665 دولاراً".

ويُشار إلى أن 75% من الواردات من الولايات المتحدة تشمل أنواعاً مختلفة من الأدوية والمكملات الغذائية ومستلزمات المختبرات والمواد الخام الجراحية وطب الأسنان والأجهزة الطبية، والباقي يشمل الأغذية والزيوت الأساسية والمكملات الغذائية والأحماض المختلفة .

ومن الجدير بالذكر أن قانون الخطة السابعة ينص على أن صادرات المنتجات الزراعية يجب أن تزيد بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المائة بحلول نهاية الخطة. وكان وزير الجهاد الزراعي قد أعلن في وقت سابق أن الميزان التجاري للبلاد أصبح إيجابيا، مشيرا إلى أن الواردات انخفضت العام الماضي بنسبة 6 بالمئة من حيث الحجم و11 بالمئة من حيث القيمة، في حين نمت الصادرات بنسبة 36 بالمئة.

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