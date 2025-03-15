استاذ جامعي إيراني يفوز بجائزة الاختراع العالمي في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاستاذ الجامعي الايراني "محمد شریفي"، اوضح في حديث له عقب هذا الانجاز، أن مجال عمله یتعلق بهیاکل الأنظمة الكھرو- میكانیكیة الصغیرة باستخدام (MEMS)، والمصمم في مجال الروبوتات النانویة؛ لافتا بان هذا الإبداع قابل للتطبیق دون ضرر في المستشفیات أو المجالات النانویة.

وعن مهرجان الاختراعات الدولی الأمریکي (IWA)، فقد اشار هذا المخترع الايراني، بانه من أكبر وأعرق الفعالیات العالمیة في مجال الاختراعات والابتكارات، حيث يتيح ھذا المھرجان فرصة للمخترعین والباحثین والشركات لاستعراض اختراعاتھم وابتكاراتھم والتواصل مع المخترعین والمستثمرین الدولیین الآخرین.