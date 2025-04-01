باحث ايراني ينجح بتصنيع جهاز التصوير المقطعي المحوسب محليا

أوضح عضو هيئة التدريس في جامعة طهران للعلوم الطبية "حسين قادري هيرواني" بأن فكرة صنع جهاز للأشعة المقطعية، الذي يعد أحد الفروع الرئيسية للعديد من الأبحاث لرؤية الهياكل ثلاثية الأبعاد،تبلورت بعد اعلان الجامعات لحاجتها لهذا النوع من الاجهزة ولعدم امكانية استيرادها بسبب العقوبات المفروضة على ايران.

واضاف قادري هيرواني بأن آلة المسح المقطعي المحوسب الصناعية LOTUS-NDT، تعد واحدة من أدوات التصوير الأكثر تقدما والتي توفر، باستخدام الأشعة السينية، تصويرا ثلاثي الأبعاد بدقة ميكرون (ميكرومتر) لعينات مختلفة.

وافاد بأن أجهزة التصوير المقطعي تنقسم بشكل عام إلى ثلاث فئات: الأشعة المقطعية للمستشفيات، والأشعة المقطعية الصناعية، والاشعة المقطعية الدقيقة، ويختلف جهاز التصوير المقطعي المحوسب عن النوعين الآخرين من حيث الجودة البصرية والتطبيق.

وتابع هذا الباحث الايراني مشيرا الى انه تم تصميم Micro CT خصيصا لتصوير عينات صغيرة ودقيقة، وهو قادر على تقديم صور ثلاثية الأبعاد بجودة أقل من 2 ميكرومتر دون إتلاف العينات.

وصرح بأن إن نطاق تطبيقات Micro CT واسع للغاية وهناك مجالات مختلفة مثل الهندسة الإلكترونية للتصوير ثلاثي الأبعاد للمكونات الحساسة والدوائر المرحلية الداخلية، وهندسة المواد للتحقق من خصائص مواد معينة بأبعاد ميكرونية والتحقق من تأثير الثقوب على آليات التلف والتحقق من البنية المجهرية للمواد والعيوب التي تنشأ أثناء الإنتاج.

اضف الى ذلك، فانه يستخدم ايضا في مجال صناعة النفط والغاز، للتصوير ثلاثي الأبعاد ميكرون لعينات الصخور وقلب مكامن النفط بهدف تحليل الصخور رقميا وتحسين عمليات الاستكشاف والاستخراج،في مجال الهندسة الطبية والمواد الحيوية للتصوير الميكروني للأنسجة وتوصيف السقالات والأسنان والزروع والدعامات والسقالات والتعظم وتقييم قدرة هندسة الأنسجة على الهياكل العظمية الخلوية ضمن نطاق الجيولوجيا والحفريات، حيث هناك حاجة لإعداد صور ثلاثية وثنائية الأبعاد للمعادن والحفريات دون الإضرار بها.

ولفت عضو هيئة التدريس في جامعة طهران للعلوم الطبية، الى ان هذا الجهاز دخل دورة البحث واشترته عدة جامعات، ويستخدم الباحثون هذه الأجهزة في إعداد مقالاتهم العلمية.

والجدير بالذكر ان جهاز الاشعة المقطعية الدقيقة الذي يعد من المجموعة المتخصصة للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، هو أحد التصاميم العملية المختارة لمهرجان الخوارزمي الدولي الثامن والثلاثين الحائز على المركز الثالث كتصميم عملي.

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