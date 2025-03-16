عارف: يجب أن تتحول إيران إلى قطب تبادل الطاقة في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي جلسة عُقدت في مكتب المعاون الأول لرئيس الجمهورية بحضور أعضاء "الهيئة الإشرافية لتجارة الطاقة الإقليمية". قدم وزير النفط تقريرًا شاملًا حول الإجراءات المتخذة في مجال خدمات التبادل مع الدول المجاورة، مشيرًا إلى تأثيرها الإيجابي في معالجة نقص الغاز الطبيعي في شمال البلاد وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الجوار، مما يعزز مكانة إيران في سوق الطاقة الإقليمي.

وبموجب المادة 44 من قانون "الخطة الخمسية" السابعة، سيتم تشكيل هيئة إشراف لتجارة الطاقة الإقليمية خلال 6 أشهر من تنفيذ هذا القانون، بهدف تحويل إيران إلى مركز لتبادل الطاقة، مع تحقيق حجم صادرات الغاز بمقدار 40 مليار متر مكعب سنويًا، واستيراد 20 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تبادل 200 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية والنفط الخام، وتبادل 20 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء سنويًا.

/انتهى/