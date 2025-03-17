مهاجراني: فرض العقوبات على وزير النفط يدل على نجاحه في عمله

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي آخر مؤتمر صحفي لها مع الصحفيين في عام 1403، وضمن مباركة يوم تأميم صناعة النفط في إيران، تناولت مهاجراني موضوع العقوبات المفروضة على وزير النفط، مؤكدة أن هذه العقوبات تعكس نجاحه في أداء مهامه.

كما أشارت إلى زيادة بنسبة 45% في الحد الأدنى لرواتب العمال وزيادة بنسبة 32% في الرواتب الأعلى، موضحة أن هذه التغييرات جاءت نتيجة التنسيق الجيد في المجلس الأعلى للعمل، وبمشاركة ممثلي العمال وأرباب العمل والحكومة، كرمز للديمقراطية.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة أن تشكيل المجلس الاستراتيجي لإيران إكسبو 2025 هو من بين الخطوات المهمة الأخرى، حيث من المتوقع أن تُعقد الدورة السابعة من هذا الحدث في مايو 2025. وأعربت عن أملها في أن يحقق هذا الحدث استجابة جيدة، مما سيمكن إيران من تحقيق إنجازات ملحوظة في استغلال قدراتها الداخلية.

وأكدت مهاجراني أن إبرام عقد بقيمة 17 مليار دولار في وزارة النفط، والذي تم في إطار أربعة عقود، سيساهم في خلق 17 ألف وظيفة، وسيزيد من حصة إيران في حقول الغاز المشتركة مع قطر.

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