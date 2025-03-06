عارف: الحج فرصة لتبيّن الوجه الحقيقي للجمهورية الاسلامية واحباط الدعاية الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف انه يجب الافادة من فرصة الحج الكبرى، لتبيان الوجه الحقيقي لايران الاسلامية في مواجهة ما يروجه له الغرب من "الايرانوفوبيا".

جاء ذلك خلال الجلسة الـ 20 للمجلس الاعلى للحج والزيارة، الذي عقد اليوم الخميس بمشاركة كبار مدراء الوزارات والاجهزة المعنية بالحج والزيارة في مكتب النائب الاول لرئيس الجمهرية. وقدم فيه مدراء مؤسسة الحج والزيارة شرحا شاملا عن الاجراءات التي اتخذت في مراسم الحج الماضي.

وقال عارف في الاجتماع أن جميع خدام الزوار وكذلك الزائرين كلهم ممثلو الجمهورية الاسلامية وبوسعهم احباط الدعاية التي يمارسها الغربيون ضد الجمهورية الاسلامية.