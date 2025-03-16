عراقجي يلتقي السفير الإيراني الجديد لدى بريطانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد علي موسوي السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة المتحدة التقى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي قبل مغادرته إلى مهمته.

وفي هذا اللقاء، أوضح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لندن وجهات نظره واقترح خططاً بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة المتحدة.

وتمنى وزير خارجية بلادنا التوفيق للسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، مؤكدا على أهمية الاستخدام الأمثل للقدرات الدبلوماسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبلادنا وضمان المصالح الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد علي موسوي شغل سابقًا مناصب مثل المدير العام للشؤون القانونية الدولية، وممثل وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمة البحرية الدولية، والمستشار القانوني والدولي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، والسكرتير الأول في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، وخبير الدراسات القانونية الدولية في مكتب الدراسات السياسية والدولية.

/انتهى/