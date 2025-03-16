مسؤول افغاني: أولوية كابول هي إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في منشور له عبر شبكة التواصل الاجتماعي "اكس" ،كتب مساعد ممثلية وزارة الخارجية الأفغانية في هرات "رحمت الله فيضان": ومن خلال الاستفادة من الامكانات القائمة بين البلدين، دعونا نضمن ازدهار وتقدم شعبي إيران وأفغانستان بطريقة لا نحتاج فيها إلى أعداء مشتركين.

والجدير بالذكر، ان هذا الدبلوماسي الافغاني، قد اشار أمس إلى الموقع الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين كابول وطهران وعشق آباد، مبيّنا بأن إيران أصبحت جسرا بين آسيا الوسطى والخليج الفارسي عبر موانئها الاستراتيجية.

كما اكد على ان تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بين إيران وأفغانستان وتركمانستان يمكن أن تسهل "تقليل الحواجز الجمركية" و"توسيع مشاريع البنية التحتية المشتركة" و"زيادة النمو الاقتصادي" و"الاستقرار الإقليمي" من خلال التجارة.

واوضح فيضان، بأن طريق سكة حديد "خواف - هرات" وخط أنابيب الغاز بين تركمانستان وأفغانستان وتطوير ميناء تشابهار، هي من الامثلة الناجحة على هذا التعاون الثلاثي.

وجاءت تصريحات فيضان، عقب اعلان السفارة الإيرانية في كابول، نقلا عن وزير الخارجية عراقجي، على شبكة التواصل الاجتماعي "اكس" أن "جيراننا هم أولويتنا".

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