عراقجي: كان الصحفيون إلى جانبا في عام مليئا بالتحديات والتي كان اكثرها مرارة شهادة رئيسي وعبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان حاضرا اليوم في ختام المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمتحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

حيث قال في كلمة قصيرة له في ختام المؤتمر أن الدبلوماسية والإعلام يسيران جنبا إلى جنب، وحيثما يوجد دبلوماسيون هناك أيضاً وسائل الإعلام واعلاميين وأن الجانب الثالث من الميدان والدبلوماسية فهو الإعلام مضيفا لقد كان الصحفيون إلى جانبنا دائما وحاولنا تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية.

وخاطب وسائل الاعلام الحاضرة قائلا لقد كان عاما مليئا بالأحداث والتحديات، وقد كنتم جميعا أيها الأعزاء حاضرين ومطلعين على كافة الأحداث. واصفا استشهاد الشهيدين إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبداللهيان من أكثر الأحداث مرارة في هذا العام، مضيفا وقد شهدت المنطقة أحداثا كثيرة.

معربا عن أمنياته أن يمن الله على كافة الشعب الإيراني والمسلمين بالخير في العام الجديد.

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