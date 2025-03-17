اشتباكات وإطلاق قذائف صاروخية على الحدود اللبنانية السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت المصادر: "الجيش اللبناني يطلق مسيّرات استطلاع فوق أجواء مدينة الهرمل شرق لبنان".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، أن "الصليب الأحمر اللبناني نقل 3 جثث وجدت قرب الساتر الترابي في بلدة القصر الحدودية مع سوريا إلى مستشفى الهرمل الحكومي"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تتولى التحقيق في الحادث".

والجدير بالذكر أنه في فبراير، شهدت الحدود اللبنانية السورية اشتباكات عنيفة في منطقة مطربا، دارت بين مقاتلين من أبناء العشائر اللبنانية ومسلحين سوريين.

وفي 4 مارس، التقى الجولاني، الرئيس اللبناني جوزيف عون على هامش القمة العربية بالقاهرة، في أول اجتماع غير رسمي بينهما.

وذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن عون والجولاني "تناولا عددا من المسائل العالقة"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة"، كما تم "التأكيد على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع جميع أنواع التجاوزات".

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