المجموعة القتالية التدريبية رقم 100 لبحرية الجيش الايراني تعود الى الوطن من مهمتها الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها وصلت صباح اليوم المجموعة القتالية التدريبية رقم 100 للقوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمكونة من فرقاطتي بوشهر ولافان، إلى الرصيف الأول في منطقة "الامامة" للجيش، بعد أن قطعت 9 آلاف كيلومتر من الإبحار في المياه الدولية، وكان في استقبالها قادة القوة في بندر عباس.

وصلت هذه المجموعة التدريبية القتالية، خلال رحلة استغرقت 60 يوماً في المياه المفتوحة والدولية، إلى مينائي مومباي ومسقط، حيث كان في استقبالها مسؤولون من البحريتين الهندية والعمانية، بهدف تعزيز مستوى العلاقات التعليمية ونقل الخبرات البحرية إلى الضباط الشباب.

وقال نائب الشؤون التنسيقية للقوات البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأدميرال بابك بلوش، في تجمع للقادة والموظفين والطلاب المرسلين إلى أسطول رقم 100: "أنا حامل رسالة قوات الله وتحياتي من الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية الاستراتيجية للجيش، إليكم، أيها الأدميرالات المهتمون بالأمن في الأسطول القتالي العملياتي 100".

اعتبر الأدميرال بلوش أن مهمة التدريب القتالي العملياتي لسفينة الدعم القتالية بوشهر وسفينة الطائرات بدون طيار بار لافان هي ضمانة لزيادة القدرات القتالية والتدريبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصرح: "إن طلاب جامعة الإمام الخميني للعلوم والتكنولوجيا البحرية وكذلك طلاب البحرية الاستراتيجية للجيش، من خلال المشاركة في هذا النوع من مهام التدريب القتالي الطويلة الأمد، مثل تحويل الحديد إلى فولاذ في الفرن، يصبحون من ذوي الخبرة ومستعدين لقبول مسؤوليات قيادية جادة في المناطق والوحدات العائمة للبحرية للجيش".

وأعرب الأدميرال بلوش عن أمله: "بفضل تفانيكم وجهودكم وخبرتكم، طلاب ناديجا، سنشهد في المستقبل القريب إنشاء ملاحم بحرية عظيمة لبلدنا الحبيب".

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