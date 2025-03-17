إزاحة الستار عن شعار "النوروز" الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "أتوسا مؤمني" رئيسة مركز التراث غير المادي في منطقة غرب ووسط آسيا التابع لليونسكو، قالت اليوم الاثنين على هامش هذه المراسم : لقد أعد معهد النوروز هذا الشعار بطلب من موقع التراث العالمي لتخت جمشيد.

وأضافت : هذا الشعار مستوحى من رموز النوروز في موقع تخت جمشيد الأثري؛ موضحة : تعرف زهرة "اللوتس" بين جميع دول منطقة النوروز بأنها رمز للسلام والصداقة، ولهذا السبب تم اعتمادها كرمز للنوروز.

وتابعت : شعار النوروز الدولي يحمل اسم "التحويل" وهذا الشعار يمثل أيضا رمزا للخضرة، وهو رمز مشترك لمظاهر النوروز بين مختلف الأمم.