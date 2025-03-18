إهداء 300 مجلد في مجال الدراسات الإيرانية إلى المكتبات في صربيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، تهدف هذه المبادرة إلى التعريف بثقافة وأدب إيران وتعزيز العلاقات مع المؤسسات المحلية. وقد تم إرسال هذه المجموعة، التي أُصدرت هذا العام بدعم من مركز تنظيم الترجمة والنشر للمعارف الإسلامية والعلوم الإنسانية وبمشاركة الناشرين الصرب، إلى 70 مكتبة في مختلف أنحاء البلاد.

هذه الكتب التي تقدم صورة من ايران كأول مرجع تعريفي إيران و31 محافظة باللغة الصربية، والذي نشرته دار نشر "تشغويا"، ورواية "فرنغیس" للكاتبة مهناز فتاحي، التي تروي قصة حياة البطلة الإيرانية "فرنغیس حيدربور"، والتي نشرتها دار نشر "أغنوستا". كما تشمل المجموعة "ديوان حافظ" الذي نشرته دار نشر "أكرونيا"، بالإضافة إلى العدد 86 من مجلة "نور" الخاصة بـ "السينما والأفلام الإيرانية"، والذي يعد أول مرجع عن السينما الإيرانية باللغة الصربية.

وكانت قد تم سابقًا إهداء كتب مختارة من شعراء إيران بعد الثورة، باللغتين الفارسية والصربية، بالإضافة إلى معجم مبسط عن إيران للأطفال والمراهقين، والعدد 85 من مجلة "نور" إلى المكتبات في جميع أنحاء صربيا.

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