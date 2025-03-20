صاروخ من اليمن يسبب إصابة 13 إسرائيليا وإجلاء نتنياهو من الكنيست

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إجلاء رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو من الكنيست إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس حيث كان يشارك في الجلسة العامة للكنيست التي تستعد للتصويت على أحد قوانين الميزانية العامة لعام 2025.

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية، حسب بيان للجيش.

لكن القناة الـ12 العبرية قالت إنه خلافا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي تم اعتراض الصاروخ اليمني بعد اختراقه الحدود، وإن طائرة كانت قادمة من لندن وفي طريقها إلى الهبوط بمطار بن غوريون غيّرت مسارها في آخر لحظة بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

هذا وقد اعلن المتحدث باسم قوات المسلحة اليمنية يحيى سريع "نفّذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وحققت هذه العملية هدفها بنجاح".

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