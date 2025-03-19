وزير الخارجية اليمني: لن نتراجع عن الهجمات تحت الضغط الأميركي .. ايران لا تتدخل في قرارنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدّث جمال عامر لـ"رويترز"، بعد أن شنّت الولايات المتحدة موجة من الضربات في مناطق باليمن.

وكانت وكالة رويترز قد زعمت بأنّ إيران سلّمت رسالة شفهية، إلى مبعوث القوات اليمنية في طهران، يوم الجمعة، لتهدئة التوترات، وأنّ وزير الخارجية الإيراني طلب من عُمان، التي توسّطت مع صنعاء، نقل رسالة مماثلة إليهم، عند زيارته مسقط، يوم الأحد، فيما طلب المسؤولان عدم الكشف عن اسميهما.

وقال عامر، في أول تعليق له على هذه القضية لوكالة أنباء أجنبية: "لن يكون هناك أي حديث عن أي تقليص للعمليات قبل رفع الحصار عن غزة، مشيراً إلى أنّ إيران لا تتدخّل في قرارنا، لكن ما يحدث هو أنّها تتوسّط أحياناً، لكنها لا تستطيع أن تُملي الأمور".

وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، من العاصمة اليمنية صنعاء، التي تعرّضت لضربات أميركية، إنّه لم يتم إبلاغه بأي رسالة سلّمتها إيران للمبعوث اليمني في طهران.

وقال إنّ هناك رسائل من قوى أخرى لخفض التوتر، لكنه أضاف: "الآن نرى أنّ اليمن في حالة حرب مع الولايات المتحدة وهذا يعني أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا بكلّ الوسائل الممكنة، لذا فإنّ التصعيد محتمل".

وقال عامر إنّ "الولايات المتحدة تهدّد إيران وتضرب اليمن، والآن كل السيناريوهات واردة، سنفعل ما سيفعلونه بنا، إذا كانوا يضربوننا من حاملة الطائرات الأميركية هاري أس، ترومان، فسنردّ بضرب ترومان".

وقال أيضاً إنّ السعودية لم تتدخّل عسكرياً حتى الآن، وكذلك دول الخليج (الفارسي) الأخرى، مشيراً إلى أنّ هذا أمر يُقدّره اليمنيون، مُحذّراً في الوقت نفسه من أنّ دول الخليج (الفارسي) "تُخاطر بالوقوع في مرمى النيران إذا تدخّلت عسكرياً".

وقال "إذا تمّ استخدام أيّ طائرة أو قاعدة ضدنا فإننا سوف نقوم بالتصعيد وسندافع عن أنفسنا، ولكن إذا استمرت دول الخليج (الفارسي) في الحياد فإننا سوف نبقى بعيدين عنها".

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