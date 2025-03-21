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٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٥ ص

غارات أميركية على الحديدة وصعدة وواشنطن تخطط لتعزيز قواتها

غارات أميركية على الحديدة وصعدة وواشنطن تخطط لتعزيز قواتها

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن عدوان أميركي استهدف محافظتي الحديدة وصعدة غرب وشمالي اليمن، في حين كشف مسؤول أميركي للجزيرة أن واشنطن تخطط لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن قناة "المسيرة" الفضائية أوردت مساء أمس، أن "عدوانا أميركيا يستهدف بـ4 غارات" منطقة الكثيب في مديرية الميناء بمدينة الحديدة.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، بينما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن.

وتعد الحديدة، المُطلة على البحر الأحمر، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وفي وقت لاحق، أعلنت القناة ذاتها عن قصف على منطقة العصايد في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

/انتهى/

رمز الخبر 1955763
شیرین سماره

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