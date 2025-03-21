غوتيريش يعبّر عن صدمته حيال الغارات الإسرائيلية على غزة ويطالب باحترام وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعرب عن “صدمته” إزاء تجدد الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار، حسب ما أفاد ناطق باسم الأمم المتحدة.

يشار إلى أن في اليوم الثالث من الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، قصفت طائرات الكيان الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع. وأدت الهجمات حتى الآن إلى مقتل المئات من الفلسطينيين وإصابة المئات الآخرين. هذا وقد أوقف الكيان الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ نحو 20 يوما.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان، مقتل 506 فلسطينيين وإصابة 909 آخرين، جراء الهجمات الصاروخية الإسرائيلية منذ استئناف جولة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على المنطقة التي مزقتها الحرب.

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