الأدميرال تنكسيري: العدو سيُضرب من مكان لم يخطر بباله قط في حال اندلعت الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي الأدميرال علي رضا تنكسيري، قام بزيارته تفقدية لوحدات الصواريخ والسفن الحربية والطائرات المسيرة والدفاع الجوي في مضيق هرمز وجزر الخليج الفارسي، واطلع على آخر الاوضاع في هذه الوحدات القتالية.

وفي إشارة إلى الموقع الجغرافي للجزر الثلاث والأهمية المكانية لجزر الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وقال مخاطبا مقاتلي البحرية التابعة للحرس الثوري: "أنتم أبناء علي بن أبي طالب (ع) الذي لم يكن لدرعه ظهر ولم يدر ظهره للعدو؛ واليوم تقف الجبهة الإسلامية قوية وصامدة في وجه جبهة الكفر. علينا أن نقوي إيماننا بالتمسك بالقرآن وأهل البيت (ع)؛ لا تشكوا أن طريقنا هو طريق الحقيقة، ويجب علينا أن نستعد لهذا الطريق ، وأن نكون على يقين بأن أعداءنا لا يستطيعون ارتكاب اي حماقة".

وتابع الادميرال تنكسيري: "وفقا لكلام الله ، عندما يواجهكم الأعداء يفرون منكم، وإذا عملنا بأمر الله المنقوش على صدورنا فإن نصر الله مؤكد".

في إشارة إلى قدرات وحدات الهجوم السريع التابعة للحرس الثوري ، صرّح قائد بحرية الحرس الثوري قائلاً: "كل هذه التطورات في التنظيم القتالي للبحرية التابعة للحرس الثوري مبنية على القدرات العلمية لعلمائنا وشبابنا ، وهذا الامر قلب كل حسابات العدو رأساً على عقب".

واضاف" إذا أقدم العدو على ارتكاب أي حماقة، فسيرى أن ابناء حيدر الكرار سيرسلونهم إلى قاع الجحيم ، وستتم ابادتهم على يد مظلومي العالم ويصبحون عبرة في التاريخ".

واختتم الأدميرال تنكسيري حديثه قائلاً: "وحداتنا القتالية والهجومية في مضيق هرمز لا تغفل عن العدو لحظة، وهي في أعلى درجات الجاهزية الذهنية والقتالية. إذا اندلعت المعركة، فتأكدوا أن العدو سيُضرب من مكان لم يخطر بباله قط".

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