حماس تنعى عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل شهيدا في خانيونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قدس الاخبارية، أنه استشهد القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عضو المكتب السياسي، صلاح البردويل، فجر الأحد، جراء غارة جوية إسرائيلية على خانيونس في قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن الغارة أسفرت عن استشهاد البردويل وزوجته، وإصابة آخرين، في أثناء أدائهم صلاة قيام الليل.

ونعت حركة حماس البردويل، قائلة إنه استشهد في غارة "صهيونية غادرة" في أثناء أداء قيام ليلة الثالث والعشرين من رمضان، في خيمته بمنطقة المواصي غرب خانيونس، إلى جانب زوجته.

وتابع بيان الحركة: "لقد كان الشهيد الدكتور صلاح البردويل علماً من أعلام العمل السياسي والإعلامي والوطني، ورمزاً في الصدق والثبات والتضحية، لم يتخلّف يوماً عن واجب أو موقف أو ساحة من ساحات الجهاد وخدمة القضية، وبقي ثابتاً على درب المقاومة حتى نال شرف الشهادة في أحبّ الليالي إلى الله".

وأضافت: "إننا إذ نودّع هذا القائد الكبير، نؤكد أن دماءه ودماء زوجته وسائر الشهداء الأبرار، ستبقى وقوداً لمعركة التحرير والعودة، وأن هذا العدو المجرم لن ينال من عزيمتنا ولا من ثباتنا، فكلّما ارتقى شهيدٌ، ازدادت جذوة المقاومة اشتعالاً حتى زوال الاحتلال".

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