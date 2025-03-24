استشهاد أحد قادة حماس في الهجوم الصهيوني على غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "سما" الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال استهدفت غرفة العمليات في مستشفى ناصر، مما أدى إلى استشهاد برهوم. وكان برهوم قد أصيب بجروح خطيرة قبل أسبوع في هجوم غادر، وكان يتلقى العلاج في المستشفى المذكور.

في هذا السياق، أصدرت قوات جيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) بيانًا مشتركًا زعمت فيه أنه تم تنفيذ هجوم مستهدف مؤخرًا ضد أحد كبار أعضاء حماس الذي كان متواجدًا في مستشفى "ناصر".

وبحسب هذا البيان، فإن الهجوم جاء بعد عملية استخباراتية واسعة النطاق، واستخدمت فيه أسلحة دقيقة لتقليل الأضرار الجانبية. كما ادعت قوات الاحتلال أن حركة حماس تستخدم البنية التحتية المدنية، ووصفت انتشار عناصرها في مستشفى ناصر بأنه "استغلال للأماكن المدنية".

وقد اعتبرت هذه الخطوة من قبل الاحتلال انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وفي ختام البيان، أكدت قوات جيش الاحتلال والشاباك على استمرارهم في اتخاذ الإجراءات ضد حماس، مؤكدين أنهم سيقضون على أي "تهديد" للكيان.

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