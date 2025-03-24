استشهاد 16 فلسطينيًا في غارات فجر اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، فقد استهدفت الغارات الجوية فجر اليوم مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث أكدت مصادر فلسطينية أن الهجمات الجوية لقوات الاحتلال قد بدأت مجددًا على مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن مدينة خان يونس تعرضت منذ الساعات الأولى من الفجر لأكثر من 15 غارة جوية. وفي إحدى الغارات التي استهدفت خيام إيواء النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس، استشهد 6 فلسطينيين.

كما أسفرت غارة جوية على سيارة في حي بني سهيلة شرق المدينة عن إصابة عدد من الأشخاص، بينما أصيب آخرون في هجوم على خيمة إيواء نازحين غرب خان يونس.

وفي أحدث موجة من الغارات، أصيب 6 فلسطينيين في هجمات جوية استهدفت خمس سيارات مدنية في مناطق مختلفة من خان يونس.

إضافة إلى ذلك، استشهد أربعة أشخاص وأصيب عدد كبير من المواطنين في غارة على منزل سكني في حي الشجاعية بمدينة غزة. كما تعرض مركز تجاري في مدينة الزوايدة وسط القطاع لهجوم جوي من قبل جيش الاحتلال، فيما أصيب عدد من الأشخاص في غارة على خيمة محب، التي تأوي النازحين في منطقة السوارحة وسط القطاع.

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