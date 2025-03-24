تحويل مقترحات الصين بشأن المفاوضات النووية الإيرانية إلى وثيقة رسمية

أفادت وكالة مهر للأنباء، طالبت البعثة الصينية لدى مؤتمر نزع السلاح في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة بنشر مقترحاتها الخمس الرئيسية كوثيقة رسمية للمؤتمر. وقد تم إصدار هذه المقترحات في إطار الوثيقة رقم 2448/CD لمؤتمر نزع السلاح بتاريخ 21 مارس 2025 على النحو التالي:

1. الالتزام بحل النزاعات بطرق سلمية: يجب على جميع الأطراف السعي نحو تحقيق الأمن من خلال رؤية شاملة وتفاعلية ومستدامة، وتوفير الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات والمفاوضات، والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.

2. الحفاظ على التوازن بين الحقوق والالتزامات: يجب على إيران الالتزام بعدم تطوير أسلحة نووية، بينما يتعين على الأطراف الأخرى احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية كأحد أعضاء معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

3. الالتزام بإطار العمل الخاص بالاتفاق النووي: تأمل الصين أن تسير جميع الأطراف في مسار مشترك لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، ويتعين على الولايات المتحدة إظهار حسن نيتها السياسية والعودة إلى المفاوضات بسرعة.

4. تعزيز التعاون من خلال الحوار: التدخل المتسرع من قبل مجلس الأمن الدولي لا يساعد في بناء الثقة أو تقليل الخلافات بين الأطراف المعنية. تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى تدمير سنوات من الجهود الدبلوماسية، ويجب التعامل معها بحذر.

5. اتباع نهج تدريجي ومتبادل: التاريخ أثبت أن الضغط من موقع القوة ليس حلاً مناسبًا للقضايا المعقدة. الالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل هو الطريق الوحيد لإيجاد أكبر نقاط التوافق ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف، والوصول إلى حل مقبول من قبل المجتمع الدولي.

ستواصل الصين، بصفتها أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وأحد الأطراف في الاتفاق النووي، التشاور والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وستدعم بنشاط المفاوضات من أجل تحقيق السلام، وستلعب دورًا بناءً في استئناف هذه المحادثات في أقرب وقت ممكن.

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