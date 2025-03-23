كمالوندي: إيران ثابتة وراسخة في استعادة حقوقها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية "بهروز كمالوندي"، في تصريح له اليوم الأحد قال إنه في العام الماضي (الإيراني)، تم تعزيز العلاقات الدولية في مجالات مختلفة مع الدول الأخرى، بما في ذلك الصين وروسيا، كما تم تعزيز العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات حقانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف مع الأسف، هناك الكثير من التشويه ضد صناعة إيران النووية على المستوى الدولي حيث يتهموننا بأن أنشطتنا ليست سلمية، بينما تخضع إيران لأكبر عدد من عمليات التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث لا يوجد بلد يخضع للمراقبة بقدر ما نخضع له.

وتابع رغم أن لدينا برنامجا شفافا، إلا أنه مع الأسف، تتداول وسائل الإعلام مزاعم لا نستحقها؛ مؤكدا على ضرورة مواجهة جهود العدو في تشويه صورة صناعة الطاقة النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأردف قائلا: سعينا في إطار أساليب قانونية مختلفة، ومذكرات توضيحية، واجتماعات، وأعمال إعلامية، إلى الرد على التشويهات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد برنامج إيران النووي؛ مشددا على أنه لا شك في أن الحق سينتصر في النهاية.

وأوضح إن المجتمع الدولي يدرك جيدا حقانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ قائلا : بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تعرضت إيران لأكبر قدر من الضغوط.

وأضاف حاولوا تصوير الأمر كأن إيران هي المسؤولة عن هذه الظروف، بينما يعلم الجميع أنه إذا علقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جزءا من التزاماتها بموجب البندين 26 و 36، فذلك مرتبط بعدم وفاء الجانب الآخر بالتزاماته، ولا يوجد بديل آخر.

وتابع أظهر 15 تقريرا متتاليا للوكالة أن إيران ملتزمة بتعهداتها، مردفا : إننا انتظرنا أيضا عاما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، على أمل أن تتحسن الظروف وأن يتم تعويض إجراءاتهم.

وأكد على أي حال، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة وراسخة في استعادة حقوقها ونأمل أن تكون الدول الغربية، التي اختبرت إيران مرارا وتكرارا، قد أدركت أن الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يؤثر، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وختم قائلا: لا يمكن التحدث بلغة القوة مع شعب عظيم مثل إيران، التي لها تاريخ يمتد لآلاف السنين ولقد تحملنا الكثير من الضغوط عبر التاريخ، ومازلنا قادرين على مواجهة هذه الضغوط، مؤكدا : ليس لدينا شك في أننا سنخرج منتصرين أمام الضغوط الحالية.

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