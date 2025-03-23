ايران تعلن موعد تشغيل الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال محمد قنادي، نائب مدير التخطيط الاستراتيجي والإشراف في منظمة الطاقة الذرية: نتطلع إلى إضافة الوحدتين 2 و3 من محطة بوشهر للطاقة إلى دائرة توليد الطاقة النووية خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.

تعمل محطة بوشهر للطاقة النووية منذ 10 سنوات بقدرة 1000 ميغاواط، ويتم ضخ الكهرباء التي تنتجها إلى الشبكة. وكما ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي في وقت سابق، فإن هذه المحطة ضخت حتى الآن 70 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء إلى الشبكة.

أشار قنادي إلى أن إحدى المهام الرئيسية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في عام 2025 تتمثل في تسريع وتيرة تطوير وإنتاج الكهرباء النووية بما يصل إلى 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2041. وفي إشارة إلى الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر للطاقة النووية، قال: "نتطلع إلى إضافة هاتين الوحدتين إلى دائرة توليد الطاقة النووية خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية قد أعلن في وقت سابق عن تحقيق تقدم بنسبة 17 بالمئة في هذين المشروعين، مشيرا إلى أن خمسة آلاف شخص يعملون حاليا في الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر للطاقة، وأن مكوناتها وأجزائها يتم تصنيعها في إيران وروسيا.

أكثر من مليون شخص يستخدمون المواد الصيدلانية المشعة المصنعة

وكان إنتاج المواد الصيدلانية المشعة قضية أخرى أشار إليها قنادي، مشيرا إلى أن نحو 250 مركزا للطب النووي تعمل في البلاد، وأن أكثر من مليون شخص يستخدمون المواد الصيدلانية المشعة التشخيصية والعلاجية ومنتجات منظمة الطاقة الذرية.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، صرّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران من بين الدول الثلاث الأولى في العالم في مجال الأدوية المشعة، وأعلن عن تصدير الأدوية المشعة إلى 15 دولة، وقال إنه لو لم نواجه مشاكل مع عقوبات شركات الطيران، لكان بإمكاننا التصدير إلى المزيد من الدول.

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