مسيرات يوم القدس العالمي..اهالي خوزستان يهتفون بقبضاتهم المرفوعة مطالبين بإزالة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والتي سميت بـ"يوم القدس العالمي" بمبادرة من الإمام الخميني (رض)، شارك أهالي خوزستان في مسيرات مختلفة في مدن هذه المحافظة بحضورهم الواسع والعظيم. تشكل هذه المراسم فرصة لشعب خوزستان الصائم للتعبير عن رفضهم واستنكارهم للاحتلال الصهيوني.

وتشير التقارير إلى أن حضور أهالي خوزستان هذا العام كان أكثر حيوية وروعة مقارنة بالأعوام السابقة. كانت مسارات المسيرة مليئة بالناس، وكانت الأرض تهتز تحت أقدام المتظاهرين من شدة حضورهم وتصميمهم. ويعكس هذا الاستقبال الواسع أهمية يوم القدس لدى شعب الأهواز والتزامهم بهذه القضية العالمية.

ومن أبرز ما يميز هذه المسيرة الحضور المذهل للشباب والمراهقين. وهذا يدل على أن الجيل الجديد، كالأجيال السابقة، لا يتسامح مع احتلال القدس وجرائم إسرائيل، وهو ملتزم بهذا النضال. إن وجود هذه المجموعة خلق الأمل في استمرار قضية الحرية الفلسطينية في المستقبل.

وكما جرت العادة، شارك في هذه المراسم أيضًا بدو خوزستان بأزيائهم المحلية الجميلة، مما أضاف لمسة خاصة إلى الحفل. لقد كانت المشاركة الذكية والواسعة النطاق للبدو في يوم القدس دائما، إحدى السمات البارزة لهذه المنطقة على الدوام، وهو ما ظهر جلياً في هذا اليوم أيضاً.

يعتقد شعب خوزستان أن النظام الصهيوني يقترب من أيامه الأخيرة. ويعتقدون أن زوال هذا الكيان الغاصب أصبح أقرب من أي وقت مضى، وأن هذه المسيرات دليل على العزم الجاد لتحقيق هذا الهدف. وقد ظهر هذا الاعتقاد جليا في الشعارات والحضور الجماهيري الحاشد.

/انتهى/