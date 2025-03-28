ابنة الشهيد السيد حسن نصر الله: المقاومة تستمر ضد الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة تسنيم الاخبارية أنه أكدت ابنة الشهيد السيد حسن نصر الله اعتقد الكيان المحتل في القدس أنه باستشهاد السيد الشهيد حسن نصر الله سيتم القضاء على المقاومة، لكن هذا لم يحدث. بل إن هذه الاحداث وشهادة قادة المقاومة ستعزز وتدعم أسس جبهة المقاومة.

وأضافت: لن نتردد في تقديم أي تضحية أو فداء في سبيل الله والدفاع عن القيم الإسلامية، والله تعالى وفق سنته ووعده لن يتخلى عن المجاهدين في سبيل الله.

وأردفت بقولها: اليوم جميعنا مستعدون للموت في طريق المقاومة، وهذا الطريق سيستمر حتى النصر وتحرير القدس من براثن الكيان الصهيوني.

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