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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:١١ م

ابنة الشهيد السيد حسن نصر الله: المقاومة تستمر ضد الكيان الصهيوني

ابنة الشهيد السيد حسن نصر الله: المقاومة تستمر ضد الكيان الصهيوني

قالت ابنة الشهيد السيد حسن نصر الله إن تحرير مدينة القدس الشريف هدف عظيم لن نتنازل عنه، ومقاومتنا المبنية على الإيمان بالله ستتجه نحو انتصارات أكبر.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة تسنيم الاخبارية أنه أكدت ابنة الشهيد السيد حسن نصر الله اعتقد الكيان المحتل في القدس أنه باستشهاد السيد الشهيد حسن نصر الله سيتم القضاء على المقاومة، لكن هذا لم يحدث. بل إن هذه الاحداث وشهادة قادة المقاومة ستعزز وتدعم أسس جبهة المقاومة.

وأضافت: لن نتردد في تقديم أي تضحية أو فداء في سبيل الله والدفاع عن القيم الإسلامية، والله تعالى وفق سنته ووعده لن يتخلى عن المجاهدين في سبيل الله.

وأردفت بقولها: اليوم جميعنا مستعدون للموت في طريق المقاومة، وهذا الطريق سيستمر حتى النصر وتحرير القدس من براثن الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1955964

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