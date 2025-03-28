أعلام فصائل المقاومة ترفرف في مسيرات يوم القدس بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مسيرات يوم القدس العالمي انطلقت قبل ساعات في طهران، بالتزامن مع المدن والبلدات والقرى الإيرانية، حيث توافد المواطنون إلى الشوارع للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ 80 عامًا.

ويأتي هذا الحضور الجماهيري دعمًا للفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه. وقد شهدت المسيرات رفع أعلام فلسطين، إلى جانب رايات فصائل المقاومة مثل حزب الله اللبناني، الحشد الشعبي العراقي، وأنصار الله اليمني، إلى جانب علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما هتف المشاركون بشعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، مطالبين بالتصدي لهذا الكيان الإرهابي المغتصب للأرض الفلسطينية.

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