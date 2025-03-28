حضور مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين في مسيرات يوم القدس بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت المسيرات في العاصمة حضور مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين، حيث شارك كل من:

اللواء سلامي - قائد الحرس الثوري

اللواء قاآني - قائد فيلق القدس

أمير بوردستان – رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في الجيش الإيراني

محسن باك‌ نجاد – وزير النفط

العميد حسن حسن‌ زاده – قائد فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران الكبرى

سيد محمد أتابك – وزير الصناعة والتجارة

العميد غلام رضا سليماني – رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج)

غلام رضا نوري قزلجه – وزير الزراعة

أحمد دنيامالي – وزير الرياضة

علي رضا زاكاني – عمدة طهران

خدائيان – رئيس منظمة التفتيش

صالحي – وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي

محمد باقر قاليباف – رئيس مجلس الشورى الإسلامي

وقد أكّد الحاضرون، من خلال مشاركتهم، دعمهم للقضية الفلسطينية وإدانتهم للجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

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