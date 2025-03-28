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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ م

حضور مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين في مسيرات يوم القدس بطهران

حضور مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين في مسيرات يوم القدس بطهران

شارك عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين البارزين إلى جانب الجماهير في مسيرات يوم القدس العالمي في طهران، التي انطلقت صباح اليوم بالتزامن مع المدن والبلدات والقرى الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت المسيرات في العاصمة حضور مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين، حيث شارك كل من:

اللواء سلامي - قائد الحرس الثوري

اللواء قاآني - قائد فيلق القدس

أمير بوردستان – رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في الجيش الإيراني

محسن باك‌ نجاد – وزير النفط

العميد حسن حسن‌ زاده – قائد فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران الكبرى

سيد محمد أتابك – وزير الصناعة والتجارة

العميد غلام رضا سليماني – رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج)

غلام رضا نوري قزلجه – وزير الزراعة

أحمد دنيامالي – وزير الرياضة

علي رضا زاكاني – عمدة طهران

خدائيان – رئيس منظمة التفتيش

صالحي – وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي

محمد باقر قاليباف – رئيس مجلس الشورى الإسلامي

وقد أكّد الحاضرون، من خلال مشاركتهم، دعمهم للقضية الفلسطينية وإدانتهم للجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

/انتهى/

رمز الخبر 1955974

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