حضور مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين في مسيرات يوم القدس بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت المسيرات في العاصمة حضور مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين، حيث شارك كل من:
اللواء سلامي - قائد الحرس الثوري
اللواء قاآني - قائد فيلق القدس
أمير بوردستان – رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في الجيش الإيراني
محسن باك نجاد – وزير النفط
العميد حسن حسن زاده – قائد فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران الكبرى
سيد محمد أتابك – وزير الصناعة والتجارة
العميد غلام رضا سليماني – رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج)
غلام رضا نوري قزلجه – وزير الزراعة
أحمد دنيامالي – وزير الرياضة
علي رضا زاكاني – عمدة طهران
خدائيان – رئيس منظمة التفتيش
صالحي – وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي
محمد باقر قاليباف – رئيس مجلس الشورى الإسلامي
وقد أكّد الحاضرون، من خلال مشاركتهم، دعمهم للقضية الفلسطينية وإدانتهم للجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
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