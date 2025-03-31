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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٥٠ م

الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط اجنبيتين في مياه الخليج الفارسي

الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط اجنبيتين في مياه الخليج الفارسي

أعلن قائد المنطقة الثانية للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ضبط ناقلتي نفط اجنبيتين في الخليج الفارسي كانتا تهربان ٣ملايين لتر من الوقود.

وأفادت وكالة مخر للأنباء، انه قال العميد حيدر هنريان في تصريح للصحفيين مساء اليوم الاثنين: "خلال عملية بحرية، تم ضبط ناقلتي نفط أجنبيتين، هما ستار1 وفينتيغ، تعملان ضمن شبكات تهريب الوقود في المياه المركزية للخليج الفارسي".

وأوضح أن "هاتين الناقلتين وعلى متنهما 25 فردا من الطاقم كانتا متورطتين في تهريب منظم للوقود في المياه الوسطى للخليج الفارسي، وكانتا تحملان ما يزيد على ثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب".

وأضاف قائد المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني: "تم التعرف على هاتين الناقلتين من خلال الرصد الاستخباري من قبل مقاتلي المنطقة البحرية الثانية للإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في بوشهر، ويتم الآن نقلها إلى رصيف بوشهر النفطي للمصادرة وتفريغ الوقود وفقاً لأمر قضائي".

/انتهى/

رمز الخبر 1956106
جواد ماستری فراهانی

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