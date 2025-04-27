وزير الصناعة الايراني: أفق التعاون بين إيران وأفريقيا يتجاوز 10 مليارات دولار سنويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد اتابك، الأحد، في افتتاح القمة الثالثة للتعاون الإيراني الأفريقي التي عقدت في طهران بحضور الرئيس مسعود بزشكيان ومحمد رضا عارف النائب الأول للرئيس ورئيس هيئة الأركان لشؤون أفريقيا، "إن الصداقة بين إيران وأفريقيا هي رابط ثقافي وتاريخي طويل الأمد أصبح اليوم رصيدا ثمينا".

وفي إشارة إلى العلاقات الاقتصادية الطويلة الأمد بين الجانبين، وصف أتابك المستوى الحالي للتبادلات التجارية بأنه غير كاف، وقال: "إن حجم تجارة إيران مع أفريقيا يمثل الآن 3 في المائة فقط من صادرات البلاد و1 في المائة من وارداتها، وهو ما يقتصر على حوالي 800 مليون دولار".

وقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة إن أفق التعاون بين إيران وأفريقيا يتجاوز 10 مليارات دولار سنويا في التبادل السلعي والخدماتي والتقني، مضيفا: "لدينا خطط كبيرة لتحقيق هذا الهدف".

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية، وبناء المناطق الصناعية والمصافي، وتوسيع الطاقات الجديدة والزراعة خارج الحدود الإقليمية، وإطلاق خطوط الشحن إلى جنوب وجنوب غرب أفريقيا، وإطلاق شركات الطيران، وتسهيل المعاملات المصرفية والمقايضة مع آلية التسوية من خلال صندوق النقد الأجنبي، وصياغة خطة تشغيلية للمناجم الاستراتيجية في أفريقيا، وتخصيص 2 مليار يورو في التسهيلات في شكل اعتمادات للمشترين والبائعين من صندوق التنمية الوطني، وزيادة عدد غرف التجارة المشتركة من 13 إلى 20، وترقية المستشارين التجاريين إلى 12 كمحاور رئيسية لهذا الحدث.

وأعلن اتابك عن إنشاء صندوق التنمية المشترك بين إيران وأفريقيا وقال: "يهدف هذا الصندوق إلى جذب 2 مليار دولار من رأس المال وتقليل المخاطر التجارية مع تغطية تأمينية بنسبة 75٪".

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