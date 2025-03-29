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٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٥٤ م

وزارة الصحة في غزة: 26 شهيداً و70 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

وزارة الصحة في غزة: 26 شهيداً و70 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول 26 شهيداً و70 مصاباً إلى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 50.277 شهيداً و114.095 مصاباً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب الوزارة.

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، في بيان لها، يوم الأربعاء، إنّ "العودة للحرب كان قراراً مُبيَّتاً عند رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز وزير الأمن القومي، الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

وحمّلت الحركة في البيان نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن إفشال الاتفاق"، مشددةً على أنه على المجتمع الدولي والوسطاء "الضغط على نتنياهو لإلزامه بوقف العدوان والعودة إلى مسار المفاوضات".

/انتهى/

رمز الخبر 1956030

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