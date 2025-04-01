وزارة الدفاع الايرانية: إيران لن تتراجع خطوة واحدة عن مبادئها وسترد بحزم على أي عدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الدفاع في بيان اصدرته يوم الاثنين: ان يوم 12 فروردين (1 نيسان/ابريل 1979) في التقويم الذهبي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم مجد وطني وملحمة فريدة وخالدة، وهو اليوم الذي قال فيه الشعب الإيراني الذكي والنبيل، من خلال الحضور عند صناديق الاقتراع، نعم لـ"الجمهورية الإسلامية الإيرانية" بأكبر عدد من الأصوات وشارك في تقرير مصيره ومستقبل البلاد".

واضاف: اليوم، وبعد 46 عاماً من الثورة الإسلامية المجيدة، لا يزال الشعب الإيراني متمسكاً بنفس العهد والميثاق الذي قطعه مع الإمام الخميني (رض) ومن بعده مع خلفه الصالح الإمام الخامنئي العزيز (مد ظله العالي)، وسيحمي ويصون الأهداف السامية والمثل العليا لهذا النظام المقدس حتى الموت. واليوم وبفضل الله، اكتسبت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اقتدارا وقوة رادعة جعلتها تحرم الأعداء من أي تهديد، وأصبحت تملك زمام المبادرة والغلبة، ولن تخضع لأي تهديد أو عقوبات.

وهنأت وزارة الدفاع، الشعب الإيراني المؤمن والبطل، وخاصة منتسبي وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الاسلامية، وتذكّر أن هذه الوزارة استخدمت كل قوتها وإمكاناتها لتجهيز وتسليح القوات المسلحة بمختلف الأسلحة المتطورة، وعلى الأعداء والمغرضين أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتراجع خطوة واحدة عن مبادئها ومواقفها الصحيحة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان أو مغامرة.

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