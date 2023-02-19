وزارة الدفاع الإيرانية: طائرة "قاهر" ستتبدل إلى طائرة مسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح خواجه فرد، خلال تصريحات متلفزه له، بعض إنجازات وخطط قطاع الطيران في وزارة الدفاع وأشار إلى أن مشروع طائرات "قاهر" سيتبدل إلى مشروع طائرات من دون طيار، قائلا: "لقد وصل مشروع "قاهر" الآن إلى مرحلة النضج الكامل من حيث التكنولوجيا والتنوع في الانتاج.

وأضاف رئيس منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع الايرانية: "في منتصف العام المقبل(الايراني) سيتم الكشف عن نسخة من هذه الطائرة".

وتابع: "أجرينا تغييرات في الطائرة حسب احتياجاتها"، مشيرا إلى أنه تم بناء نوع من الطائرات بدون طيار لمكافحة الحرائق قبل بضعة شهور، وجاء ممثلان من دول أجنبية إلى ايران واشتراها بعد التفقد عنها.

وصرح خواجه فرد: "إننا نستفيد من التعاون الدولي لبناء طائرة ركاب"، مشيرا إلى انه لقد بدأنا العمل في مجال الطائرات الكهربائية وسنختبر عينتين منها خلال العام المقبل.

وفي جزء آخر من حديثه، أشار إلى قيام وزارة الدفاع بانتاج أنواع مختلفة من المحركات، وقال: "نظرًا لاكتفاءنا الذاتي في قطاع المحركات، يمكننا إنتاج 10 أنواع من المحركات، والتي تستخدم في الغالب للطائرات بدون طيار و صواريخ كروز".

كما أكد رئيس منظمة صناعة الطيران أن الصناعة الدفاعية لبلدنا قد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في مجال تصميم وتصنيع المحركات الثقيلة.

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