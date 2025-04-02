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٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١٣ ص

وزارة الدفاع الإيرانية تشارك في معرض الدفاع والأمن في البرازيل

وزارة الدفاع الإيرانية تشارك في معرض الدفاع والأمن في البرازيل

تشارك وزارة الدفاع الايرانية في معرض LAAD2025 الحادي عشر فی البرازيل لعرض اخر إنجازات صناعة الدفاع .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تنطلق الدورة الحادية عشرة لمعرض LAAD2025؛ في البرازيل بمشاركة 41 دولة ومشاركة واسعة من إيران.

وأقيم حفل افتتاح هذا الحدث الدولي بحضور النائب الأول لرئيس البرازيل. وحضر المعرض أيضًا وزراء الدفاع والصناعة والعلوم والتكنولوجيا في البلاد، باعتباره الحدث الأهم في مجال الصناعات الدفاعية في أمريكا اللاتينية، يستضيف هذا المعرض 360 شركة من 5 قارات، و120 وفداً دولياً، ونواب وزراء الدفاع، وكبار قادة القوات المسلحة في مختلف البلدان.

ومن النقاط المهمة في هذه الفترة مشاركة وزارة الدفاع الإيرانية في هذا المعرض لأول مرة، مما يدل على تعزيز التفاعلات الدولية وتطور التعاون الدفاعي لبلادنا على المستوى العالمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1956147

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