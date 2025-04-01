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٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٤٧ م

الكيان الصهيوني ينشر اوامر اخلاء لمناطق شمال قطاع غزة

الكيان الصهيوني ينشر اوامر اخلاء لمناطق شمال قطاع غزة

اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء، صباح اليوم الثلاثاء، لسكان بيت حانون ومشروع بيت لاهيا والشيخ زايد وأحياء المنشية وتل الزعتر في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني اوامر اخلاء لمناطق شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، وهي : بيت حانون، مشروع بيت لاهيا،الشيخ زايد، احياء المنشية وتل الزعتر.

وذكر المتحدث بان هذا الانذار هو الاخير قبل بدء الغارات على هذه المناطق، مطالبا السكان بإخلاء هذه المناطق في أسرع وقت ممكن والانتقال إلى غرب مدينة غزة.

وكذريعة لهذا التحذير ،ادّعى الاحتلال الاسرائيلي بأنه "يقوم بهجمات على هذه المناطق بسبب عودة الإرهابيين (مقاتلي المقاومة) واستئناف إطلاق الصواريخ من هذه المناطق".

وعلى مدار الأشهر الماضية، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء قسرا لمناطق واسعة في غزة.

واضطر آلاف المواطنين إلى النزوح من أماكنهم مشيا على الأقدام، حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة وبعض الأمتعة الأساسية مثل الأغطية والفراش وقليل من الأطعمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956131

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