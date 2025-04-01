الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية من طراز "MQ_9" في أجواء محافظة مأرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة "سبأ" ان القوات المسلحة اليمنية اوضحت في بيان لها ان الدفاعات الجوية نجحت في اسقاط الطائرة الامريكية بصاروخٍ مناسبٍ محليِّ الصنعِ .

وأشار البيان إلى ان هذه الطائرة هي السادسةَ عشرةَ التي تنجحُ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسناداً لغزة.

وأكدت القواتُ المسلحةُ أنَّها مستمرةٌ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ ومستمرةٌ في إسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها .

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