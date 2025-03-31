الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر بغزة في أيام العيد

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه و بعد يوم دام شهده أول أيام العيد، بلغت حصيلة الشهداء أمس الأحد، 76 شهيدا بينهم أكثر من 30 طفلا، وغالبيتهم من خانيونس.

وارتقى شهيدان في استهداف الاحتلال – صباح اليوم- خيمة نازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خانيونس.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال 3 مزارعين جنوبي وادي أبو رشيد شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت توغلا شمال شرقي مخيم البريج وسط إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي متواصل.

وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارة استهدفت منزلًا في حي الشجاعية شرقي غزة.

وارتقى شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة النجار في منطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء وأصيب 20 جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الصحفي معاذ مقداد في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الشهداء هم والد الصحفي عماد الدين سليمان مقداد (68 عاما) ويزن محمد مقداد (14 عاما)، وعبد الرحمن محمد عماد مقداد (4 أعوام) وعماد محمد عماد مقداد (8 أعوام).

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على منزل في منطقة واد صابر ببلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة أمس السبت بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 921 شهيدًا، 2,054 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,277 شهيدًا و 114,095 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

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