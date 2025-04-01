أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بحجة صناعة الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع وزارة العدل الأميركية، استهدف اليوم شبكة مكونة من ستة مؤسسات وشخصين مقرهما في إيران والإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، مسؤولة عن توريد مكونات طائرات بدون طيار نيابة عن صناعات الفضاء التابعة لقوة القدس الإيرانية، وهي الشركة الرائدة في تصنيع برنامج الطائرات بدون طيار في إيران.

وزعمت وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة سهلت أيضاً توريد أجزاء إلى مؤسسات أخرى في المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية .

وقالت وزارة الخزانة الأميركية: "إن الإجراء الذي اتخذ اليوم هو الجولة الثانية من العقوبات ضد ناشري الأسلحة الإيرانيين منذ مذكرة الرئيس المؤرخة في 4 فبراير2025، لتطبيق أقصى قدر من الضغط على إيران".

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