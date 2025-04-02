عراقجي ينتقد سلوك الاتحاد الأوروبي تجاه الخطاب الأمريكي لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلد كامب بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الاتصال، أعرب وزير الخارجية الهولندي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد على ضرورة حل النزاعات من خلال الحلول الدبلوماسية.

ودعا أيضا إيران إلى لعب دور في ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أشار وزير خارجية بلادنا إلى ارادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المضي قدماً ببرنامجها النووي السلمي وفقاً لمعايير القانون الدولي، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في الماضي، مستعدة لمفاوضات حقيقية من موقف متكافئ وغير مباشر، الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال أجواء بناءة وتجنب الأساليب القائمة على التهديد والترهيب والابتزاز.

واعتبر عراقجي التصريحات التهديدية للمسؤولين الأميركيين ضد إيران غير مقبولة وتتعارض مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي وتؤدي إلى تعقيد الوضع الحالي، وحذر من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بسرعة وحزم على أي اعتداء على وحدة أراضي وسيادة ومصالح الأمة الإيرانية.

وأكد عراقجي مسؤولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في دعم سيادة القانون على المستوى الدولي، وانتقد فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف ضد الخطاب الاستفزازي للمسؤولين الأميركيين، والذي يهدد بلا شك السلم والأمن الدوليين.

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